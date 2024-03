Trasversale delle Serre, in corso i lavori per la galleria artificiale di Vazzano – VIDEO

Il progetto

CATANZARO In corso gli interventi di Anas, società del Gruppo FS Italiane, lungo il lotto “Superamento del Colle dello Scornari“, a Vazzano, in provincia di Vibo Valentia, nell’ambito dei lavori per il completamento della Trasversale delle Serre. Attualmente lo stato di avanzamento dei lavori è di circa il 29%, in linea con il cronoprogramma. Nel dettaglio, sono attualmente in corso le attività per la realizzazione della galleria artificiale (che avrà una lunghezza di circa 370 m) e nello specifico riguardano la realizzazione dei muri della paratia e dei cordoli di coronamento dei pali della galleria. Il tracciato del lotto Scornari, il cui sviluppo complessivo è di circa 1,5 km, comprende oltre alla realizzazione della galleria artificiale, altre opere d’arte minori costituite da manufatti di sostegno, muri in terra rinforzata, interventi di protezione delle scarpate e sistemi di regimentazione idraulica. L’investimento complessivo ammonta a circa 27,5 milioni di euro.