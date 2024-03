Le comunità arbëreshë a Tirana, Succurro: «Consolidiamo i rapporti e costruiamo prospettive comuni»

L’incontro

TIRANA «Siamo entusiasti dell’accoglienza che abbiamo ricevuto dal presidente della Repubblica albanese, Bajram Begaj, che a Tirana e nella storica Lezhë ci ha incontrato insieme alle delegazioni arbëreshë della Calabria e delle altre regioni meridionali, anche per ricordare l’azione eroica di Giorgio Castriota Scanderbeg, che nel 1444 seppe organizzare l’opposizione militare agli Ottomani». Lo afferma, in una nota dall’Albania, la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che aggiunge: «Grazie al presidente Begaj e a tutte le autorità albanesi e italiane, alla Regione Calabria e alla Fondazione Arbëreshe per questa grande occasione, che ci ha permesso di consolidare i rapporti tra noi esistenti e di sottolineare l’importanza delle comunità arbëreshë, che reputiamo un tesoro culturale inestimabile e parte essenziale del nostro popolo. Le nostre istituzioni, tradizioni e culture si sono incontrate, ancora una volta, per rafforzare l’amicizia e la cooperazione, per costruire prospettive e – conclude la presidente Succurro – sviluppo comuni».