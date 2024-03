il fatto

COSENZA Ancora un’aggressione nel carcere di Rossano, in provincia di Cosenza, dove un detenuto in partenza sabato si è rifiutato di farsi perquisire e ha aggredito un agente con calci e pugni. Lo raccontano Giovanni Battista Durante e Francesco Ciccone, rispettivamente segretario generale aggiunto e segretario regionale del Sappe, sottolineando come «l’agente, nonostante l’aggressione, abbia evitato di andare in ospedale per garantire il servizio, a causa della carenza di organico».