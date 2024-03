Maltempo, allerta gialla in Calabria: neve sulla SS107 – VIDEO

il risveglio

Sull’Italia permane un’ondata di maltempo che ha portato la Protezione civile a diramare per la giornata di oggi, lunedì, un’allerta arancione su diversi settori dell’Emilia Romagna e del Piemonte, e gialla per 10 regioni: Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Sicilia, le ultime tre per rischio temporali.

Neve sulla SS107

Disagi, in particolare questa mattina, sulla SS107, sulla Sila cosentina, dove le nevicate delle ultime ore stanno causando disagi e rallentamenti per la circolazione. Nel resto della regione, invece, forti piogge imperversano ormai da ore, creando non pochi disagi per le strade cittadine con alcuni piccoli allagamenti.

Notizia in aggiornamento