Regione, Occhiuto nomina Alessandro Ruben consulente per gli Affari istituzionali

DALLA CITTADELLA

CATANZARO Nuovo consulente per il presidente della Regione Roberto Occhiuto: si tratta di Alessandro Ruben, noto avvocato, già parlamentare con il Popolo della Libertà in passato, compagno dell’ex ministro Mara Carfagna. La nomina di Ruben è stata formalizzata dal governatore calabrese con un decreto adottato oggi: Ruben supporterà Occhiuto “nelle materie relative agli Affari istituzionali e Rapporti internazionali”. Secondo quanto si legge nel decreto di nomina, Ruben “percepirà un compenso annuo lordo pari a 50mila euro Oltre Iva e oltre il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, debitamente documentate”. La nomina è stata disposta fino al 31 dicembre 2024, rinnovabile ai sensi della legge regionale 13 del 1996. (c. a.)

