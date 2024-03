Comune di Sorbo San Basile, nominato il commissario dopo le dimissioni del sindaco

La decisione

CATANZARO Il Prefetto di Catanzaro Enrico Ricci, divenute irrevocabili le dimissioni del sindaco di Sorbo San Basile Vincenzo Nania, ha sospeso con un provvedimento in data odierna, in attesa del decreto del Presidente della Repubblica, il consiglio comunale di Sorbo San Basile e ha nominato il dottor Francesco Giacobbe, funzionario in servizio presso la Prefettura di Catanzaro, commissario prefettizio. Le dimissioni del sindaco Nania erano arrivate dopo un’indagine sulle presunte irregolarità nelle diverse procedure di affidamento, accuse che Narnia aveva definito «infamanti e calunniose».