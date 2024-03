Unicef Calabria, rinnovate le presidenze dei Comitati provinciali

solidarietà

CATANZARO Il presidente del Comitato Regionale UNICEF Calabria, dottor Giuseppe Raiola, ha comunicato l’avvenuto rinnovo delle presidenze di due Comitati provinciali dopo la scomparsa del presidente Nino Mustari a Catanzaro e a seguito di necessità insorte a Crotone. Il Comitato ha proceduto alla nomina di Maria Stella Bruna Franco a Catanzaro e Lucia Frontera a Crotone, individuando in loro due figure di comprovata esperienza nel campo dell’assistenza e della promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Il presidente Raiola ha anche provveduto all’indicazione del vice presidente del Comitato nella figura del presidente del Comitato di Vibo Valentia, Gaetano Aurelio. Maria Stella Bruna Franco è docente, laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma, ha conseguito un primo Master di Perito grafologo a base Psicologica all’Università della Nuova Medicina Milano e un secondo Master di Grafologia a base psicologica, peritale – Università LUMSA Roma, è referente regionale di progetti di rilievo nazionale come “Educazione alla Legalità e Giustizia” e Cittadinanza e Costituzione. Lucia Frontera è laureata in Filosofia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e attualmente sta proseguendo gli studi nella medesima Università, è stata inoltre, attivamente impegnata nel sociale in qualità di Past President del Leo Club Crotone (dopo aver concluso cinque anni da Presidente), Associazione giovanile del Lions Clubs International, e di Vice Presidente del Comitato UNICEF di Crotone. Il dottor Raiola ha voluto sottolineare lo spirito che ha guidato tali indicazioni, evidenziando l’importanza di continuare il percorso intrapreso con impegno, dedizione e sensibilità verso le tematiche legate al benessere dei più piccoli. Ha inoltre ricordato con commozione la figura del presidente Mustari, sottolineando il fondamentale contributo fornito nel corso del suo mandato e ha ribadito il pieno sostegno e la fiducia nei confronti delle nuove presidenze. Il Presidente Regionale ha espresso la volontà di consolidare e potenziare le attività dei Comitati provinciali, lavorando in sinergia con le istituzioni locali e la comunità, al fine di promuovere e proteggere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in tutta la regione. Il rinnovo delle presidenze rappresenta un momento di rinnovato impegno per il Comitato Regionale UNICEF Calabria, che continuerà a lavorare con determinazione per garantire un futuro migliore ai bambini calabresi.

