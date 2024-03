Artigianato, Varì al Forum regionale: «Dati confortanti, il Pil è in crescita nel 2024»

l’incontro

LAMEZIA TERME «Abbiamo dati confortanti, abbiamo un Pil in crescita. Nel 2024 cresceremo ancora di più rispetto al 2023 e riusciremo a raggiungere il Pil che c’era prima della pandemia. Abbiamo un’occupazione in crescita, un’occupazione degli autonomi che fa un’ottima performance in Calabria, un export in crescita, l’inflazione sta rallentando, i prezzi energetici scendono con un po’ di difficoltà. Il governo generale è impegnato a sostenere – lo ha sempre fatto – il comparto degli artigiani, sia accompagnando i nostri artigiani, i nostri creatori nelle fiere internazionali per promuovere i loro prodotti, sia con una serie di misure incentivanti». Lo ha sostenuto l’assessore regionale allo Sviluppo economico Rosario Vari intervenendo a Lamezia Terme al Forum dell’artigianato promosso da Confartigianato, Cna e Casartigiani: a moderare il Forum il giornalista del Corriere della Calabria Danilo Monteleone.

Le misure a sostegno dell’artigianato

Secondo Varì «l’indennizzo sul caro energia è un provvedimento unico in Italia a favore delle piccole e medie imprese e anche degli artigiani e tantissimi sono anche delle misure incentivanti a fondo perduto e tanti finanziamenti agevolati. Continueremo a sostenere questo comparto che peraltro in Calabria è un comparto davvero rilevante perché conta quasi 33.000 imprese, oltre il 17% del totale delle imprese presenti. E in più l’artigianato artistico e l’agroalimentare ci permettono di raccontare non soltanto la creatività e il prodotto ma anche il territorio calabrese e quindi sarà un importante volano di crescita per il nostro territorio». Varì ha poi aggiunto: «Noi siamo qui per ascoltare, abbiamo sempre ascoltato le organizzazioni, tant’è vero che in Calabria esistono delle misure come il Fondo Artigiano come ce ne sono pochissime in Italia, misure grazie alle quali possono nascere e crescere le imprese artigiane con misure a fondo perduto di circa il 65% degli investimenti, è un fondo che è stato riattivato da questo governo regionale, che lo ha implementato Sono previste misure nel piano degli incentivi che abbiamo approvato ad agosto del 2023 per l’artigianato artistico e tante altre ce ne saranno da qui a poco». (c. a.)

