Filippo Arlia: «Con il Conservatorio di Catanzaro abbiamo colmato una lacuna»

musica

Cento immatricolati e più di 25 corsi online e in presenza: in appena 5 mesi il Conservatorio Statale di Musica “Pyotr Ilyich Tchaikovsky” di Catanzaro sta già dando i primi frutti, che il maestro Filippo Arlia illustra con fierezza alla vigilia dell’uscita – domani – dell’album “Le mie regine”, che il direttore dell’Orchestra Filarmonica della Calabria firma con Silvia Mezzanotte (qui la notizia).

«Da novembre del 2023 – ha detto Arlia durante un’intervista rilasciata alla Tgr Calabria nel corso dell’edizione del tg delle 14 – anche Catanzaro, fino a quel momento unico capoluogo di regione senza un conservatorio, ha colmato una lacuna. E’ un primo, importante mattone». Il maestro ha spiegato che sono attivi nella prestigiosa sede del seicentesco Palazzo Stella – proprio davanti al Duomo – i corsi pre-accademici e quelli di primo e secondo livello, oltre ai master di primo livello.

Sull’album in uscita in occasione della Giornata della Donna e sul suo rapporto con l’ex cantante dei Matia Bazar, Arlia ha parlato della sua antica amicizia con lei (in occasione di un progetto su Astor Piazzolla) poi divenuta collaborazione artistica: «Silvia ha una voce straordinaria e un temperamento eccezionale».

Ora un nuovo tassello per la già invidiabile carriera di entrambi, con un plus per Arlia che finalmente vede in Catanzaro un polo importante per fronteggiare la fuga di musicisti dalla Calabria dopo un primo periodo di formazione.