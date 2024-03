Il messaggio toccante di Cennamo sui social: «A casa dopo 35 giorni di sofferenza» – VIDEO

l’annuncio

CETRARO «Dopo 35 giorni di ospedale qui a Parma, rientro a casa dai miei familiari a sentire il profumo dell’affetto dei miei figli, cerchiamo di continuare questa battaglia». È un messaggio toccante quello postato pochi minuti fa sul suo profilo facebook dal sindaco di Cetraro Ermanno Cennamo. Il primo cittadino lo scorso 2 febbraio, sempre sui social, aveva informato la sua comunità di essere stato ricoverato d’urgenza (leggi qui) nell’ospedale di Parma per guarire da una brutta malattia che lo aveva colpito. Oggi il nuovo messaggio, appena rientrato a casa. «Non è stato facile – ha proseguito Cennamo – sono stati 35 giorni di grande sofferenza, di grande battaglia ma, credetemi, ho messo tutta la mia forza, tutta la mia volontà, tutta la mia energia affinché possa combattere questa brutta malattia». «Sono qua – ha detto ancora il sindaco – e già mi sto rigenerando, già mi sento meglio. Sento l’affetto e l’amore della famiglia e della mia nuova compagna e tutto questo mi serve per continuare questo percorso. Rimarrò a casa per una decina di giorni per rinforzare le mie difese immunitarie per poi ritornare in ospedale per iniziare il secondo ciclo. In questi 35 giorni – ha evidenziato ancora Cennamo rivolgendosi agli utenti – a parte la sofferenza c’è stata anche la gioia della vostra testimonianza. La testimonianza di una comunità che non mi ha lasciato solo. Ringrazio tutti voi, non c’è stato giorno che non ho verificato quella che era la vostra attenzione nei miei confronti».

