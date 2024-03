Pericolo scampato, nessuna restrizione al “Ceravolo”. Riparte la prevendita dei biglietti

il dopo derby

CATANZARO Pericolo scampato per il Catanzaro. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dopo gli incidenti verificatisi domenica scorsa a Cosenza, non ha indicato la chiusura del settore di curva dello stadio “Ceravolo” o addirittura dell’intero impianto per la partita di sabato 9 marzo tra la squadra guidata di Vincenzo Vivarini e la Reggiana. Nella giornata di martedì, dopo la multa di 12 mila euro comminata al Catanzaro dal Giudice sportivo (15 mila euro, invece, per il Cosenza) per intemperanze dei propri tifosi durante il derby, la società aveva chiuso momentaneamente la prevendita dei biglietti per la gara Catanzaro-Reggiana in programma sabato 9 marzo «per questioni organizzative». Stamattina il club giallorosso ha riattivato, a partire dalle 10.30, la prevendita dei tagliandi per la partita di sabato in programma alle ore 16:15 e valida per la 29esima giornata del torneo di serie B. Spetterà ora al Cams (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) predisporre eventuali provvedimenti per quanto riguarda le gare successive del Catanzaro, a partire dalla trasferta di Brescia. Stesso discorso vale per il Cosenza per quanto riguarda la partita esterna in quel di Terni. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato