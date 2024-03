Autonomia, Irto ribadisce: «No alla secessione mascherata. Occhiuto? Va a giorni alterni…»

il dibattito

LAMEZIA TERME «Un altro appuntamento per dire no all’autonomia differenziata, come stiamo facendo in queste settimane, così come abbiamo fatto in aula al Senato, così come continueremo a fare nei territori, perché bisogna dire no a quello che noi abbiamo ribattezzato lo “Spacca Italia”. E’ un provvedimento che vuole dividere l’Italia, targato Meloni, targato Lega Nord. Noi diciamo assolutamente no a dividere l’Italia, diciamo semmai che al Sud servono investimenti veri, servono investimenti per recuperare il gap con il Nord del paese, serve soprattutto il cuore della battaglia politica che è una sanità giusta, una sanità pubblica, una sanità che sia al pari passo con le altre regioni d’Italia». Così il segretario regionale e senatore del Pd, Nicola Irto, a margine di un incontro a Lamezia Terme sul tema dell’autonomia differenziata organizzato dai dem calabresi. «Continuiamo ad avere – prosegue Irto – una migrazione sanitaria gigantesca. Immaginiamoci cosa avverrebbe anche con l’autonomia differenziata approvata. Aumenterebbero ancora di più i divari, avremo una sanità ancora più positiva o comunque che va meglio al Nord e una sanità al Sud che non riesce a trovare medici, ha ospedali al collasso, tutte le notizie drammatiche che tutti conosciamo. Tutto questo – spiega il segretario del pd Calabria – è inaccettabile, per questo il Pd è in campo, è in campo con iniziative, con un forte radicamento territoriale per spiegare ai cittadini che bisogna dire no all’autonomia differenziata per l’oggi ma soprattutto per il futuro dei nostri figli, per il futuro delle nuove generazioni calabresi e meridionali».

«Occhiuto? Va a giorni alterni…»

Secondo Irto «i livelli essenziali di prestazione vanno definiti e vanno finanziati e questo va fatto a prescindere dall’autonomia differenziata, è un diritto che va colmato da parte del governo verso il Mezzogiorno e verso la Calabria. L’autonomia differenziata dovrebbe partire da quell’assunto. Siccome quell’assunto non c’è, perché i Lep non sono né definiti né finanziati, l’autonomia differenziata di fatto è una secessione mascherata, è la secessione dei ricchi, è la vecchia e drammatica idea della Lega Nord di Bossi, che – rileva il segretario del Pd Calabria – oggi si tramuta con un nome ostico, l’autonomia differenziata, che magari i cittadini non prende direttamente, ma di fatto poi si arriva a quel risultato. Le regioni del Nord andranno sempre meglio e potranno correre sempre meglio, le regioni del Sud purtroppo andranno ancora più indietro e i divari aumenteranno». Con riferimento alla posizione del presidente della Regione Roberto Occhiuto, di Forza Italia, che continua a esprimete perplessità sul tema dell’autonomia differenziata per come prospettato dalla Lega finora, dicendo di non accettarla a scatola chiusa, Irto osserva: «Questo probabilmente i giorni pari, i giorni dispari invece Occhiuto continua ad essere a favore dell’autonomia. Parlano gli atti ufficiali, non quello che si fa trapelare. E gli atti ufficiali sono che Occhiuto ha votato a favore di questa autonomia nella Conferenza Stato-Regioni, il suo partito ha votato a favore nel Senato della Repubblica. Quindi – conclude il segretario del Pd Calabria – qualcuno dica a Occhiuto che è inutile che continua a dire se non ci sono le risorse non si va avanti sull’autonomia differenziata, qualcuno dica a Occhiuto che si sta andando avanti senza risorse anche con il voto del suo partito. Siccome Occhiuto ha una forte esperienza visto sta nelle istituzioni da più di 30 anni, sa bene qual è lo stato dell’arte, quindi eviti di prendere in giro i calabresi». (c. a.)

