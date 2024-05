Vandalizzata la tomba di Berlinguer

il caso

ROMA Vasi rotti, fiori rubati e aiuole calpestate. La tomba di Enrico Berlinguer vandalizzata, come denuncia la figlia, giornalista e conduttrice tv, Bianca, via social. “Nei quarant’anni dalla morte di papà, la sua tomba è sempre stata piena di fiori portati da tante persone che si sono fermate per un pensiero e un omaggio. E questo è sempre stato per noi figli un grande conforto”. Le parole di Bianca Berlinguer sui social accompagnano però foto inequivocabili, che mostrano quanto rimane dei vasi, ormai distrutti, che si trovavano ai due lati della lapide. “Nell’ultimo mese – precisa la giornalista, figlia dello storio leader Pci – la tomba è stata per due volte vandalizzata da qualcuno, una o più persone: vasi distrutti, fiori buttati e aiuole calpestate”. “Un atto vigliacco e ignobile”, conclude Bianca Berlinguer.

