Cesa a sostegno di Muzzopappa: «Ricomporre le forze centriste, Vibo laboratorio nazionale»

VIBO VALENTIA “E’ necessario ricomporre le forze centriste facendo in modo che abbiano più forza di quanto non ne hanno adesso e Vibo Valentia può essere al riguardo un laboratorio a livello nazionale. Un polo che qui converge attorno ad una personalità come Franco Muzzopappa che farà certamente benissimo come amministratore locale. Pertanto, guardiano a Vibo con grande interesse sperando di poter replicare questo risultato a livello nazionale”. Lo ha affermato Lorenzo Cesa, presidente dell’Udc in visita a Vibo per sostenere il candidato sindaco del polo di centro, Francesco Muzzopappa. “Questo – ha aggiunto – è un momento di grande opportunità per il Mezzogiorno perché ci sono tante risorse per imprimere una svolta, partendo anche dalle piccole cose come ad esempio i trasporti”. Parlando dei partiti, Cesa ha poi rilevato che vi è una carenza in tal senso e questo “lo si vede soprattutto negli ultimi 7-8 anni in cui assistiamo alla nascita di ‘stelle’ che durano un determinato periodo per poi sparire. Non si può affidare un partito alla leadership di una persona sola perché se questa sbaglia è tutto il partito a risentirne in termini di consenso come del resto abbiamo assistito in questi anni. Si deve invece tornare a promuovere all’interno delle formazioni partitiche una partecipazione democratica in cui si crei dibattito, confronto, in cui vi siano anche scontri ma sempre nel rispetto delle persone e delle idee”.

