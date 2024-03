Nuove nomine nei Comitati provinciali di Unicef Calabria, gli auguri di Affidato

il messaggio

CROTONE Il presidente regionale Unicef Italia, Giuseppe Raiola, ha comunicato le nuove nomine delle presidenze dei Comitati Provinciali di Catanzaro e Crotone. Inoltre, lo stesso, ha anche indicato la nomina a vicepresidente regionale del professor Gaetano Aurelio, a seguito della scomparsa dell’indimenticabile presidente del Comitato Provinciale di Catanzaro e vicepresidente regionale, Nino Mustari. Gaetano attualmente ricopre la carica di presidente del Comitato di Vibo Valentia. Per quanto riguarda i comitati provinciali, la scelta è ricaduta su due donne: Maria Stella Bruna Franco per il Comitato provinciale di Catanzaro e Lucia Frontera per il Comitato Ppovinciale di Crotone. Persone già note per il loro impegno rivolto al sociale. Per queste nuove nomine, il maestro orafo Michele Affidato, Ambasciatore nazionale Unicef Italia, ha voluto dare il suo saluto di benvenuto ai neoeletti. “Saluto favorevolmente la scelta compiuta ed auguro un buon lavoro ai neoeletti, offrendo sin da subito il mio sostegno ed appoggio per ogni iniziativa che si vorrà mettere in campo – commenta l’Ambasciatore Michele Affidato – sono certo che l’impegno e la dedizione che impiegheranno Franco e Frontera sarà perfettamente in linea con quanto Unicef Italia ha sempre messo in pratica nella nostra terra, incarnando quella volontà nel voler promuovere il rispetto dei diritti dei minori, per soddisfare le loro esigenze primarie e per migliorare le loro opportunità. Il lavoro che l’Unicef svolge in Calabria e non solo, è particolarmente delicato e strategico. Perché, nella realtà di oggi, la condizione di disagio che interessa giovani e giovanissimi è molto comune, anche nei contesti sociali locali. Occorre venga dato sempre ampio respiro alle riflessioni sui temi legati alla persona, alla sua dignità e identità, coinvolgendo enti, associazioni e cittadini. Ma soprattutto continuando a fare rete tra i comitati stessi. Un ringraziamento lo rivolgo all’ex presidente del Comitato di Crotone, Giusy Regalino, con la quale abbiamo collaborato in diverse iniziative e che sono certo continuerà a farlo in futuro a sostegno dell’Unicef”.

