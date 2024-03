Catanzaro, il “caso” si chiude subito: la Rai sarà allo stadio Ceravolo

calcio e polemiche

CATANZARO “La Rai effettuerà puntualmente il collegamento con ‘Tutto il Calcio minuto per minuto’ dal Ceravolo per la partita Catanzaro-Reggiana. Il giornalista Antonio Lopez, che era turbato per alcune inaccettabili minacce ricevute sui social, sarà regolarmente presente. Lo accompagnerà, come segnale di distensione e di amicizia verso il Capoluogo, il redattore capo Riccardo Giacoia che ho sentito più volte in mattinata, condividendo la necessità di allentare la tensione. Condanno ovviamente le minacce rivolte a Lopez, riservandomi di approfondire con il caporedattore Giacoia i problemi legati alla presenza della Rai nel Capoluogo. Devo dire di avere trovato grande disponibilità. Sono felice che sia stato chiuso sul nascere, con grande senso di responsabilità, un caso che avrebbe rischiato di appannare l’immagine sia del Capoluogo che della sede Rai della Calabria”. Così in una nota il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato