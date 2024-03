Serie C, il Crotone cade ancora allo “Scida”: il Latina vince 3-1

il risultato

CROTONE Crolla ancora il Crotone di Baldini. Dopo la vittoria fuori casa con il Messina, gli squali tornano a perdere di fronte ai propri tifosi confermando il periodo negativo, ad eccezione della sfida contro i siciliani. Allo stadio Ezio Scida lo scontro diretto per i playoff contro il Latina finisce 3-1 per gli ospiti. Gara che si decide tutta nel secondo tempo con le reti di Capanni, Mazzocco e Fella e il gol bandiera di Gomez. Gli squali scendono in campo con gli stessi undici che avevano battuto il Messina nell’ultima giornata, confermando Comi e Lia titolari al posto di Rispoli e Gomez. Baldini lascia in panchina anche Tumminello. Primo tempo che si conclude senza reti e privo di grandi occasioni, con il solo tiro di D’Ursi che viene respinto da Guadagno. La partita si accende nei secondi 45 minuti. Baldini inserisce subito Crialese, Bove e Gomez al posto di Bruzzaniti, Gigliotti e Comi. Ma è il Latina a sbloccare il match con la rete di Capanni al 63”. Per i rossoblù entrano Vitale e D’Errico al posto di Felippe e D’Ursi, ma i laziali trovano il raddoppio al 70” con Mazzocco. Il Crotone subisce il colpo e all’81” arriva il 3-0 di Fella, entrato per il Latina da appena dieci minuti. Nel finale rete di Gomez che sigla il gol bandiera per gli squali. La squadra di Baldini resta ferma al settimo posto, raggiunta dal Giugliano (pareggio in casa del Brindisi) e con il Latina che si avvicina a soli due punti di distanza.

TABELLINO

CROTONE: Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti (1’st Bove), Giron; Zanellato, Felippe (21’st Vitale); Bruzzaniti (1’st Crialese), D’Ursi (25’st D’Errico),Tribuzzi; Comi (1’st Gomez). A disp. : D’Alterio, Martino, Rispoli, Costa, Tumminello, D’Errico, Cantisani, Kostadinov. All. Baldini

LATINA: Guadagno; De Santis, Cortinovis (36’st Di Renzo), Marino; Ercolano, Mazzocco, Riccardi, Crecco; Paganini (43’st Perseu), Mastroianni (24’st Fella), Capanni (24’st Fabrizi). A disp. : Fasolino, Sorrentino, Del Sole. All. Fontana

Arbitro: Djurdjevic di Trieste

Reti: 18’st Capanni (L), 25’st Mazzocco (L), 35’st Fella (L), 45’st Gomez (C)

Ammoniti: De Santis (L), Comi (C), Bove (C), Guadagno (L), D’Errico (C)

Spettatori: 3.341

