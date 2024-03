Sorpreso a rubare in un cantiere edile, 40enne arrestato a Cosenza

il fatto

COSENZA Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato, nell’ambito delle direttive emanate dal Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, ha tratto in arresto un quarantenne, sorpreso a rubare all’interno di un cantiere edile, sito nel centro urbano del capoluogo bruzio, del materiale da costruzione. I poliziotti durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato la presenza di un uomo intento a lanciare oltre la recinzione di un cantiere alcuni oggetti metallici su una nota via cittadina, accertati essere degli infissi in alluminio. L’individuo, superata la rete del predetto cantiere, alla vista degli agenti ha tentato di dileguarsi a piedi, dopo un breve inseguimento, è stato intercettato e bloccato. Si è proceduto quindi all’individuazione nelle vicinanze del veicolo con cui era giunto l’uomo che conteneva all’interno gli attrezzi utilizzati per compiere il furto contestato, ed accanto ad esso vi erano delle finestre già trafugate dall’immobile in costruzione, pronte per essere caricate sul veicolo.

Gli uomini della Squadra Mobile, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Capo della Repubblica Mario Spagnuolo, hanno raccolto gli elementi probatori in ordine al furto perpetrato, compreso il valore degli oggetti asportati, quantificato in circa 3.500 euro, all’esito dei quali hanno proceduto all’arresto dell’uomo.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato