«Teatro Politeama di Catanzaro monumento nazionale, accolto il mio emendamento»

il riconoscimento

CATANZARO «Grazie all’ottimo lavoro della Lega in commissione Cultura, è stato accolto un mio emendamento con il quale il Teatro Politeama di Catanzaro sarà, finalmente, dichiarato monumento nazionale. Un risultato importante per cui ci siamo spesi fin dall’inizio e che presto vedrà l’approvazione finale alla Camera». Così il vice capogruppo della Lega alla Camera Domenico Furgiuele. «Il Politeama è uno dei principali luoghi culturali e di spettacolo calabresi – aggiunge Furgiuele – con una lunga storia di rappresentazioni teatrali e concerti. Un importante punto di riferimento per le arti sceniche in Calabria. Questo palcoscenico ha un ruolo centrale per lo sviluppo turistico ed economico del territorio, accogliendo visitatori e artisti da tutto il mondo. Finalmente ottiene il riconoscimento che merita».

