Cementificazione delle città, Reggio Calabria tra le più virtuose

REGGIO CALABRIA In Italia il consumo del suolo non si ferma, anzi, accelera. Nel 2022 cemento e asfalto coperto hanno 77 chilometri quadrati del Belpaese, il 10% in più rispetto al 2021. La copertura è andata avanti alla media di 2,4 metri quadrati al secondo. Ma ci sono state anche città che sono riuscite a frenare la cementificazione, come Genova, Reggio Calabria e Firenze. I conti li ha presentato il Sistema nazionale di protezione dell’ambiente (Snpa), la rete formata da Ispra e Arpa regionali, che ha diffuso il rapporto annuale sul consumo del suolo in Italia. Al 2022 la copertura artificiale si estendeva per oltre 21.500 km2, il 7,14% del suolo italiano (7,25% al ​​netto di fiumi e laghi).

I cambiamenti dell’anno si concentravano nella pianura Padana, nella parte lombarda e veneta e lungo la via Emilia, tutta la costa adriatica, in particolare in alcuni tratti del litorale romagnolo, marchigiano e pugliese. A cementificare il paese sono stati gli edifici (14%), piazzali e parcheggi (13,4%), logistica e grande distribuzione (5,5% circa), aree estrattive (5,4%).

Il 68% del consumo di suolo nazionale ha riguardato aree agricole: in 12 mesi ne sono sparite per 4.800 ettari. Il 13% del consumo di suolo totale è ricaduto nelle aree a pericolosità idraulica media, più del 35% in aree a pericolosità sismica alta o molta alta, il 7,5% nelle aree a pericolosità da frana. L’Snpa calcola che i costi nascosti del consumo di suolo, dovuti alla perdita di servizi ecosistemici, tra il 2006 e il 2022 sono arrivati ​​a 9 miliardi di euro all’anno. E la copertura del terreno fa sì che la differenza di temperatura fra le città e il resto del territorio sia di 4 gradi in estate, con punte di 6 gradi a Firenze e di 8 a Milano. Il rapporto contiene anche qualche buona notizia. Tra i capoluoghi delle città metropolitane, risparmiano suolo Genova, Reggio Calabria e Firenze. Tra i comuni grandi, Ercolano in Campania è particolarmente virtuoso.

