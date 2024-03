«Tragedia sociale per 1000 famiglie, serve un tavolo di crisi permanente sulla vertenza Tim» – FOTO e VIDEO

abramo customer care

COSENZA Qualche decina di lavoratori dei call center Abramo sta manifestando in piazza 11 Settembre a Cosenza, di fronte alla prefettura, per la difesa del proprio posto di lavoro: tra i dipendenti delle società customer care in appalto per conto di Tim in sciopero (anche davanti alle prefetture di Catanzaro e Crotone) le maestranze della Abramo Customer Care in amministrazione straordinaria che operano all’interno del sito produttivo di Montalto Uffugo, dove operano alcuni dei 1000 lavoratori fra Calabria e Sicilia.





Tra striscioni e bandiere dei sindacati, un sit in silenzioso mentre una delegazione delle Rsu è stata ricevuta dal prefetto, cui è stato portato un documento sulla “Falcidiazione degli appalti di Customer care da parte di Tim e impatti sulle aziende con sedi in Calabria”. Un focus sulle politiche occupazionali degli ultimi 5 anni: “A subire le ricadute più pesanti della politica di riduzione dei costi di Tim verso i propri outsorcer – si legge nella nota sottoscritta dalle segreterie regionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl Telecomunicazioni – è stata proprio la Abramo CC”, che “all’epoca (2018) ha visto erodere il suo fatturato da circa 80 milioni nel 2017 a soli 18 milioni nel 2023“.





I sindacati sperano nel prossimo incontro del 26 marzo al ministero, con Tim e le aziende appaltatrici. Intanto fanno appello al prefetto Vittoria Ciaramella e ai parlamentari calabresi di “sostenere le rivendicazioni delle parti sociali e dei lavoratori, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e gli impatti sociali nelle aziende del settore Crm/Bpo operanti per Tim” e “sollecitare l’apertura di un tavolo di crisi permanente per la vertenza dell’ex Abramo CC in As, al fine di scongiurare una tragedia sociale che impatterebbe su oltre 1000 lavoratori e le loro famiglie nelle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, conseguentemente alla definitiva cessazione delle attività della commessa Tim prevista al 30 giugno 2024”.

