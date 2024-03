Concettina Epifanio è la nuova presidente della Corte d’Appello di Catanzaro

l’ufficio giudiziario

CATANZARO Saranno due donne a guidare le Corti d’appello di Napoli e Catanzaro: il plenum del Csm ha approvato stamane, a maggioranza, le nomine per la presidenza dei due uffici giudiziari. A guidare la Corte d’appello di Catanzaro sarà Concettina Epifanio, che fino ad oggi è stata presidente del tribunale di Palmi: sono stati 17 i voti espressi in plenum a favore della sua nomina, soltanto uno in più rispetto alle preferenze andate all’altra candidata, Gabriella Reillo, giudice presso la Corte del capoluogo calabrese. La nuova presidente della Corte d’appello di Napoli è invece Maria Rosaria Covelli, in passato presidente del tribunale di Viterbo e, dal 2021, fuori ruolo per rivestire l’incarico di capo dell’Ispettorato al ministero della Giustizia. Per Covelli, sono stati 18 i voti a favore in plenum: gli altri due candidati all’incarico direttivo erano Eugenio Forgillo, presidente di sezione alla Corte d’appello di Napoli (5 le preferenze espresse in plenum a suo favore), e Paolo Sordi, attuale presidente del tribunale di Frosinone (7 i voti a sostegno della sua nomina).

