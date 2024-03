Crisi Crotone, Silvio Baldini vicino all’addio

calcio serie c

CROTONE Non sembra esserci pace per il Crotone. Silvio Baldini si sarebbe dimesso e al suo posto in panchina la società pitagorica avrebbe già richiamato Lamberto Zauli, esonerato meno di un mese fa. L’allenatore toscano in cinque partite sulla panchina rossoblù ha raccolto un solo successo a Messina e ben quattro sconfitte. L’ultima pochi giorni fa sul campo del Monterosi alla fine della quale aveva parlato di brutta «figura che offende e umilia. Una partita che ti mette nelle condizioni di capire che quello che stai facendo non viene recepito».

