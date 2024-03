La sanità riscalda il clima (elettorale) anche nel centrodestra. Il 27 marzo dibattito in Consiglio

DALLA REGIONE

REGGIO CALABRIA Com’era prevedibile, si accende in Calabria il dibattito politico sulla sanità, sull’onda del clima elettorale che ha ormai preso piede. A tenere banco e a surriscaldare gli animi, non solo tra gli schieramenti di centrodestra e centrosinistra ma anche all’interno dello stesso centrodestra, il decreto con cui il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella sua qualità di commissario della sanità calabrese, ha aggiornato la rete ospedaliera disegnata nel luglio scorso, con le conseguenti polemiche che ne sono scaturite, sprigionate dai territori, in particolare il Lametino. Il governatore calabrese, dopo un’ulteriore interlocuzione con il livello ministeriale, ha già specificato che il “testo base” resta quello adottato mesi fa, rispondendo indirettamente anche alle sollecitazioni e alle richieste di chiarimenti, anche serrate, avanzate da importanti settori della sua maggioranza, come la Lega, attraverso il parlamentare Domenico Furgiuele. Ma il tema ora è caldo e per questo dovrebbe approdare anche in Consiglio regionale. Secondo quanto trapelato da fonti accreditate, infatti, oggi la Conferenza dei capigruppo di Palazzo Campanella convocata dal presidente Filippo Mancuso avrebbe indicato la data della prossima seduta dell’assemblea, programmata per il 27 marzo. All’ordine del giorno anche un punto dedicato alla sanità: a richiederlo a quanto pare il gruppo del Pd ma il tema evidentemente interessa tutto l’arco politico e anche la maggioranza di centrodestra, che registra le prime scintille in vista delle elezioni, europee e amministrative. In particolare fibrillazione – come da tempo evidenziato dal Corriere della Calabria – c’è la Lega, che da alcune settimane si sta producendo in atteggiamenti e dichiarazioni piuttosto critici nei confronti di Forza Italia, a livello nazionale e anche regionale. Ma la sanità rischia di diventare un terreno di frizione a raggio ancora più ampio, come dimostra l’anticipazione di “Repubblica” su una dura presa di posizione di alcuni governatori del centrodestra compreso lo stesso Occhiuto, nei confronti dei tagli al settore paventati dal governo, in particolare dal ministro Raffaele Fitto di FdI. (a. c.)

