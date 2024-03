A CHIARE LETTERE | Lo scioglimento dei Comuni e la lotta politica che depotenzia l’antimafia – VIDEO

IL FORMAT

LAMEZIA TERME Il tema dello scioglimento dei Comuni per infiltrazioni mafiose, alla luce del cosiddetto “caso Decaro” a Bari e dei risvolti in Calabria, è al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «Sta emergendo – si evidenzia “A Chiare Lette” – il vero “nocciolo” della questione: il rischio dell’uso delle commissioni d’accesso e degli scioglimenti come strumento di lotta politica. E’ il modo peggiore di approcciare e affrontare un argomento invece serissimo. Perché la lotta alla ‘ndrangheta e in generale alla mafia rischia di perdere credibilità se anche la misura degli scioglimenti serve per portare a termine attacchi politici indiscriminati. Ora c’è una esigenza ineludibile, e cioè come modificare una normativa che sicuramente mostra gravissimi limiti e per questo si presta anche alle strumentalizzazioni della politica. Infine un interrogativo: quanti dei sindaci o amministratori di Comuni sciolti per mafia sono stati anche condannati in sede penale?».

