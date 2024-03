Oltraggia una capotreno a Reggio, individuato e denunciato 43enne

l’episodio

REGGIO CALABRIA Atti oltraggiosi ai danni di una capotreno. Con questa accusa un 43enne reggino è stato denunciato dalla Polfer. L’episodio si è verificato su un convoglio in arrivo alla stazione ferroviaria di Reggio Calabria-Pentimele quando l’uomo ha reagito importunando la capotreno che gli aveva chiesto di esibire il biglietto ferroviario. Subito dopo l’uomo di nazionalità italiana si è allontanato dallo scalo.

Il personale del Compartimento Polfer, recepita la denuncia della capotreno, ha avviato un’attività volta all’individuazione del soggetto, supportata anche dalla descrizione data dalla vittima nell’immediatezza dei fatti.

L’uomo, non nuovo ad azioni violente nei confronti del genere femminile, avendo già riportato in passato condanne per reati afferenti al c.d. codice rosso, è stato rintracciato poco dopo e, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un bastone di legno di circa 50 cm, celato sotto il giubbotto. Il fermato, pertanto, è stato denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale e per porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

L’esito positivo dell’attività investigativa, conclusasi con il rintraccio e la denuncia dell’uomo, è stato possibile grazie alla tempestività della segnalazione della vittima ed alle capacità operative del personale del Compartimento di Polizia Ferroviaria che, in poco tempo, è riuscito a tracciare un dettagliato identikit del soggetto, coordinando in perfetta sinergia l’unità investigativa e quella di pattuglia.