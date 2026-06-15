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Incendio minaccia la sede stradale nel tratto crotonese, SS 106 chiusa provvisoriamente al traffico

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile

Pubblicato il: 15/06/2026 – 18:30
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Incendio minaccia la sede stradale nel tratto crotonese, SS 106 chiusa provvisoriamente al traffico
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ARDORE A causa di un incendio, divampato tra il km 247,000 e il km 250,000 è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 106 ‘Jonica’ nel territorio comunale di Crotone. La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l’incendio divampato al di fuori della sede stradale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Un secondo aggiornamento dell’Anas ha riportato che la situazione è tornata alla normalità a stretto giro.

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