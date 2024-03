Definitivamente chiuse le piste di Lorica

il fatto

LORICA Nonostante tutti gli sforzi profusi, la stagione invernale per gli amanti degli sport sulla neve a Lorica non è stata all’altezza delle aspettative a causa delle temperature non sufficientemente fredde. Ciò ha reso difficile mantenere le piste innevate che da domani saranno definitivamente chiuse. “Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno usufruito delle nostre piste durante la scorsa stagione” ha dichiarato l’ing. Ernesto Ferraro, amministratore di Ferrovie della Calabria che gestisce gli impianti di risalita. “Intendo rivolgere un particolare apprezzamento alle nostre maestranze e ringraziare tutti gli appassionati degli sport invernali per il continuo supporto. Ci auguriamo di accogliervi numerosi nella prossima stagione invernale”.

