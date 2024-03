Catanzaro, Veraldi: «Lavori del campetto gioco del quartiere Santa Maria fermi al palo»

la denuncia

CATANZARO «Lavori di manutenzione straordinaria del campetto gioco del quartiere Santa Maria fermi al palo». È la denuncia del consigliere comunale d’opposizione Stefano Veraldi che richiama al dovere l’amministrazione Fiorita chiedendo lumi sulle ragioni per le quali – tuona l’inquilino dell’aula rossa di Palazzo de Nobili – «la ditta incaricata non abbia ancora iniziato a eseguire i lavori di riqualificazione dell’area». Sullo sfondo l’arrivo della primavera che a Santa Maria si scontra dritta con l’impossibilità per molte famiglie di accedere a un luogo di svago. Da qui la scelta dell’esponente di Azione di riaccendere i riflettori sulla questione. Spinto dalle lamentele di un un quartiere intero, Veraldi rimette così in gioco la delibera di Giunta del 3 novembre 2023 al fine di spronare l’amministrazione comunale e ottenere lo sblocco dei lavori di manutenzione straordinaria che prevedono una spesa già impegnata di 19.450 euro». E le stoccate del consigliere comunale di Azione arrivano dritte all’indirizzo del dirigente del settore Gestione del territorio, Francesco Fusto, accusato senza mezzi termini di «gestione carnevalesca» nonché di «continue violazioni delle norme di accesso agli atti amministrativi». Al di fuori di ogni logica polemica, insomma, Veraldi invita la maggioranza a «riprendere in mano la questione» e il segretario generale a «far rispettare quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale che – fa notare senza filtri – risulta troppo spesso messo ai margini dai settori che evitano, forse volutamente – questo il dubbio messo nero su bianco dall’esponente di opposizione – di soddisfare una rituale istanza di accesso agli atti».







