Incidente sulla SS107, il bilancio delle vittime sale a quattro

CATANZARO Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del grave incidente avvenuto il 25 febbraio scorso sulla statale 107. Ad un mese di distanza, infatti, è morta all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro anche Teresa Greco, di 53 anni, casalinga di Rocca di Neto, dove era ricoverata per i gravi traumi riportati. La donna era la madre della 31enne Alba Corigliano, morta anche lei solo qualche giorno fa dopo i traumi riportati nello stesso terribile incidente. Il pomeriggio di quel drammatico giorno avevano perso la vita già Piero Riolo, di 43 anni, e Lorenza Aloisio, di 33, entrambi di Crotone. Così dopo circa un mese di coma, la 31enne è spirata all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro dove era ricoverata dal 25 febbraio. La vittima era a bordo della Volkswagen Golf, che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con la Grande Punto sulla quale viaggiavano i due crotonesi morti sul colpo.