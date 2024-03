Incidente sulla ss107, si aggrava il bilancio: muore anche la 31enne

La tragedia

CROTONE Alba Corigliano, 31 anni, di Rocca di Neto è deceduta. La giovane donna non ce l’ha fatta a supera il trauma delle ferite riportate a seguito del grave incidente avvenuto il 25 febbraio scorso sulla statale 107. Il pomeriggio di quel drammatico giorno avevano perso la vita già Piero Riolo, di 43 anni, e Lorenza Aloisio, di 33, entrambi di Crotone. Così dopo circa un mese di coma, la 31enne è spirata all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro dove era ricoverata dal 25 febbraio.

La vittima era a bordo della Volkswagen Golf, che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con la Grande Punto sulla quale viaggiavano i due crotonesi morti sul colpo.

Assieme alla nuova vittima di quel drammatico incidente c’era anche la mamma Teresa Greco, di 59 anni. La donna è ancora ricoverata in condizioni gravi al Pugliese di Catanzaro.

