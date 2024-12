Vertenza Abramo, la fine di un incubo: a Crotone 190 lavoratori firmano il nuovo contratto – VIDEO

la svolta

CROTONE «È una delle prime giornate belle su Crotone, oggi festeggiamo l’inizio della fine di un incubo, è stata una partita grande e sofferta». Così Antonio Ranieri, segretario Uilcom Calabria, oggi nella città pitagorica per la firma di 190 lavoratori che, da Abramo Customer Care, sono stati assorbiti dalla “Konecta”, azienda che ha sottoscritto l’accordo definitivo con la società da tempo in amministrazione straordinaria. «Il 19 dicembre saremo a Roma convocati al Ministero per l’ulteriore e spero ultimo incontro per chiudere complessivamente la partita della Vertenza Abramo», ha sottolineato ancora Ranieri, «oggi iniziamo con i primi 190 lavoratori su Crotone che firmano i contratti, quindi con la garanzia da lunedì di riprendere a lavorare, domani su Cosenza ci saranno le altre 98 assunzioni e poi dal 19 in poi vediamo le date, ci sarà il progetto della digitalizzazione e quindi per concludere la una vertenza veramente sofferta».

Ranieri ha poi ringraziato la giunta regionale e il presidente Roberto Occhiuto che «ha lavorato incessantemente insieme al sindacato confederale, ai segretari nazionali e quelli di categoria regionale, il cui lavoro fortunatamente ha portato a questi risultati». «Abbiamo dovuto combattere contro tutti perché il lavoro interessa anche a tante altre regioni ma l’importante è che resti in Calabria». (Gi.Cu.)

