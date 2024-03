Il progetto “V.E.L. vettori educativi per il lifelong learning” domani a Catanzaro

l’iniziativa

CATANZARO Un “presidio educativo” organizzato nell’ambito del progetto “V.E.L. vettori educativi per il lifelong learning” che promuove l’alleanza, le competenze e la capacità d’innovazione della Comunità educante della zona Catanzaro Sud attraverso l’attivazione di spazi pedagogici, culturali, d’inclusione sociale e di ristrutturazione delle relazioni con il territorio volti a contrastare la povertà educativa, la dispersione scolastica e i rischi di emarginazione sociale a cui potrebbero essere destinati i minori residenti. I partner del progetto – Centro Calabrese di Solidarietà Ets, Fondazione Albero della Vita, I.I.S. Petrucci-Ferraris-Maresca, I.C. Don Milani, Scuola Attiva, ITS CADMO e Centro Giustizia Minorile di Catanzaro (Partner di progetto) – animeranno il presidio educativo gratuito domani pomeriggio, mercoledì 27 marzo dalle ore 16.30 alle 19.30 presso il parco Gaslini, nel quartiere marinaro di Catanzaro. Il progetto è finanziato dall’Agenzia per la coesione territoriale fondi 2022, il progetto promuove l’alleanza, le competenze e la capacità d’innovazione della Comunità educante della zona Catanzaro Sud attraverso l’attivazione di spazi pedagogici, culturali, d’inclusione sociale e di ristrutturazione delle relazioni con il territorio volti a contrastare la povertà educativa, la dispersione scolastica e i rischi di emarginazione sociale a cui potrebbero essere destinati i minori residenti. L’attività di presidio educativo si connota come momento ludico, formativo e collaborativo a favore di giovani compresi nel target 11-17 anni che abitano i territori. L’offerta del presidio, al quale presenzierà l’equipe di progetto formata da sociologi, psicologi, educatori e animatori sociali, si concretizzerà in un programma ricco di attività guidate nelle quali i minori potranno riscoprire qualità nascoste, collaborare in amicizia e imparare a gestire le situazioni emotivamente difficili.

