Agenzia aree industriali, Unindustria Calabria: «Ora al lavoro per la riqualificazione»

l’intervento

CATANZARO Il via libera arrivato ieri dal Consiglio regionale alla nascita dell’Agenzia per le aree industriali e l’attrazione degli investimenti è una notizia che era attesa da Unindustria Calabria: «Da tempo – spiega Aldo Ferrara, presidente degli industriali calabresi – avevamo auspicato che finalmente si potesse procedere con uno strumento idoneo alla riqualificazione delle aree industriali. Adesso è importante riempire di contenuti l’agenzia finanziando, anche attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione, affinché si possano riqualificare presto e in maniera adeguata le aree industriali. Riteniamo, infatti, che questo processo sia di fondamentale importanza per consentire alla Calabria di essere competitiva nella sua capacità di attrarre nuovi insediamenti produttivi alla luce dell’istituzione della Zes Unica per il Mezzogiorno che mette sul piatto l’esigenza di confrontarsi con altre realtà che oggi sono più capaci di attirare l’attenzione di investitori nazionali e internazionali. Proprio sul terreno della qualità dei servizi delle aree industriali, quindi, si gioca il futuro dello sviluppo produttivo ed economico della nostra regione: come già dichiarato, Unindustria Calabria è pronta a fare la sua parte e a collaborare nei modi e nelle forme che la Regione riterrà più utili al fine di creare degli habitat ospitali per la domanda di investimenti locali, nazionali e internazionali. Abbiamo l’obiettivo comune di stimolare la crescita e il rafforzamento del sistema imprenditoriale in Calabria che si traduce in occupazione e sviluppo».

