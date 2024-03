Detenzione di armi e munizioni, il Tar Calabria dà ragione ad un cosentino

la sentenza

COSENZA Il Tar della Calabria si è pronunciato sul ricorso proposto da G.M. rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Morcavallo, contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Cosenza, per l’annullamento del provvedimento datato 18 giugno 2020 con cui veniva fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.

I fatti

Il ricorrente riceve comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione del

provvedimento inibitorio, a seguito della decisione della Questura di Cosenza – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale – di negare il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. G.M. aveva riferito di non essere più in possesso di armi, munizioni o altro

materiale esplodente in un periodo antecedente il provvedimento del Questore. Tuttavia la Prefettura di Cosenza adottava il provvedimento con cui veniva fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Contro questa decisione è giunto il ricorso di G.M., oggi accolto dal Tar. (f.b.)