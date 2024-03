Medicina all’Unical, al via dal 3 aprile le iscrizioni al test di ammissione

L’ANNUNCIO

COSENZA È stato pubblicato il bando di ammissione per l’anno accademico 2024/2025 al corso di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università della Calabria in Medicina e Chirurgia TD (Tecnologie Digitali), classe di laurea LM-41. Per accedere alla selezione è necessario sostenere il test di ammissione che si svolgerà in due date, il 28 maggio e il 30 luglio 2024. Può partecipare al concorso chi è già in possesso del titolo di scuola secondaria superiore o lo conseguirà nell’anno scolastico in corso. Al 1° anno sono disponibili 119 posti (di cui 4 per cittadini non-UE residenti all’estero). Qui le info per chiunque sia interessato.

