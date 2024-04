Simeri Crichi comune amico dei bambini, presto l’area dei giochi a mare

l’iniziativa

CATANZARO “Sarà presto inaugurata (finiti gli ultimi importanti dettagli) la parte del parco giochi a mare, in località Chiusa a Simeri Mare, dedicata ai bimbi più piccoli che implementerà e migliorerà quello già esistente”. Lo rende noto il sindaco di Simeri Crichi Davide Zicchinella. “È stato progettato e realizzato un parco in cui- spiega Zicchinella – il divertimento può coniugarsi con l’apprendimento, attraverso la riproduzione, su gomma antitrauma, di antichi giochi per bambini in cui si coniugano abilità motoria e impegno intellettivo (campana, labirinto, percorsi alfa-numerici). Si tratta di percorsi calibrati per la prima infanzia, quando l’apprendimento, attraverso il gioco, dei movimenti più fini e dei rudimenti degli elementi di calcolo e lettura (qui viene fuori la mia natura di Pediatra) è molto importante. Il gioco/apprendimento presupporrà la partecipazione attiva degli accompagnatori adulti (genitori, nonni, zii) dove tutti i device portatili (smartphone, tablet) saranno auspicabilmente chiusi. Realizzato dalla Pan Neto International, una innovativa azienda calabrese (di Rocca di Neto KR) azienda specializzata in parchi giochi realizzati attraverso superfici antitrauma certificate e autoprodotte, il nostro parco dedicato ai piccoli è veramente un piccolo gioiello per concezione e realizzazione. Contestualmente partirà il bando per la gestione del chiosco adiacente al parco, sarà implementata l’illuminazione, sarà videosorvegliato e saranno fruibili i bagni pubblici. Nulla verrà lasciato al caso. Presto a questo importante intervento ne seguirà un altro a Crichi Centro, presso Piazza Foibe, dove sarà realizzato un Parco dedicato a grandi (area Fitness) e implementato di molto quello dedicati ai più piccini. Come già annunciato, a breve, partirà anche il recupero del Parco a Homomorto (che sarà dedicato agli sport all’aperto e con diversi elementi di giochi acquatici estivi), secondo una logica di interventi ed opere che farà del comune di Simeri Crichi un comune particolarmente amico e sensibile verso bambini e ragazzi”.

