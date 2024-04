Lamezia Terme, due incidenti nella notte e sette feriti – FOTO

i sinistri

LAMEZIA TERME Due incidenti a distanza di poche ore si sono verificati, la scorsa notte, a Lamezia Terme. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro è intervenuta alle ore 22.15 sull’autostrada A2 del Mediterraneo direzione Nord dopo lo svincolo di San Mango d’Aquino per incidente stradale. Una la vettura coinvolta, una Fiat 500 che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo andando ad impattare violentemente prima alle barriere new jersey di delimitazione delle carreggiate e successivamente al guardrail. A bordo della vettura quattro giovani di cui tre soccorsi nell’immediato dal personale del Suem118 mentre il quarto, incastrato nell’abitacolo veniva estratto dal personale vigili del fuoco ed affidato al personale medico per le cure del caso e successivo trasferimento, congiuntamente agli altri feriti all’ospedale di Cosenza.

Alle 22.50 circa su Viale dei Bizantini, a Lamezia Terme, si è verificato un altro incidente stradale. Due le vetture coinvolte: una Citroën C3 ed una Nissan Qashqai. Tre in totale i passeggeri a bordo delle vetture. Uno riportava contusioni altri due, incastrati tra le lamiere, venivano estratti dal personale vigili del fuoco ed affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.