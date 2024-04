Monumento ai migranti, il “San Nikolaus” diviene opera d’arte

L’iniziativa

CROTONE Da carretta del mare ad opera d’arte. Il “San Nikolaus”, l’imbarcazione con la quale nel 2020 arrivarono 12 migranti sulla spiaggia di Crotone è divenuta un monumento alla memoria di quanti fuggono in cerca di fortuna dai loro paesi.

L’iniziativa è stata portata avanti dall’associazione “#IoResto” che aveva contattato l’artista calabrese Massimo Sirelli. Ed è stato proprio lui, come comunica il Crotonese, a completare l’opera e trasformare quel relitto in una barca allegra e sgargiante dipinta con centinaia di pois.

Il relitto del “San Nikolaus” prima della sua trasformazione

L’opera è stata collocata nel parco dei Giardini di Pitagora di Crotone e resterà lì a ricordo dei migranti.

«Ogni pois – ha spiegato Sirelli al Crotonese commentando il suo lavoro – è un punto di vita. L’idea era che questa barca diventasse un inno alla vita e non un memoriale alle vittime. Mi interessa che le persone si soffermino a chiedersi perché un essere umano decide di affrontare il mare mettendo a repentaglio la propria esistenza. In cerca di cosa? Certamente di una vita migliore, di un futuro migliore. Per questo ho voluto celebrare la vita».

