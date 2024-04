La discarica dietro un supermercato a Rende. «Rifiuti aumentati, situazione insostenibile» – VIDEO

spazzatour

RENDE Della discarica a cielo aperto di via Vittorio Alfieri (angolo di via De Amicis), a pochi passi dal supermercato Conad a Rende avevamo già scritto lo scorso febbraio. Alcuni residenti e commercianti della zona ci avevano segnalato come in quell’area fossero abbandonati al loro destino rifiuti di ogni genere, dall’umido all’organico, e poi ancora scarti di lavorazione, plastica, assi di legno, elettrodomestici, mobilio, materassi e carcasse di topi e gatti. «Dopo l’articolo del Corriere della Calabria – ci dice oggi un residente – sono venuti a controllare questo scempio i vigili e alcuni funzionari della Protezione civile, ma da allora nulla è cambiato. Anzi, la situazione è peggiorata. La spazzatura è aumentata a dismisura, stiamo parlando di una cinquantina di metri di discarica con ovvie conseguenze per la salute dei cittadini. La situazione ormai è insostenibile».

Residenti ed esercenti in passato hanno segnalato più volte alle autorità competenti, con tanto di documentazione fotografica, la presenza di rifiuti senza ricevere riscontri concreti. Una situazione che con l’arrivo delle temperature primaverili rischia di aggravarsi ulteriormente. (f.veltri@corrierecal.it)

