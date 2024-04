È morto Angelo Donato, fu sindaco di Catanzaro e senatore della Repubblica

la scomparsa

CATANZARO E’ morto l’ex sindaco di Catanzaro, ex consigliere regionale ed ex senatore Angelo Donato. Ne dà notizia il nipote ed attuale sindaco di Chiaravalle Centrale, Domenico Donato. Angelo Donato, esponente della DC, era nato a Chiaravalle Centrale il 12 aprile 1934. «Oggi ci ha lasciati, un vuoto che sarà difficile colmare» ha detto, Domenico Donato. «La sua carriera politica – scrive ancora il primo cittadino – costellata di importanti successi e ruoli di prestigio, si intreccia indissolubilmente con la mia vita personale. Angelo, oltre ad essere una figura di spicco della politica italiana, era mio zio». Angelo Donato, avvocato, di formazione democristiana, ha ricoperto numerosi ruoli istituzionali di rilievo: è stato consigliere comunale a Chiaravalle Centrale negli anni ’60, sindaco della città dal 1965 al 1970, prima di spiccare il volo verso sfide più ampie che lo hanno visto protagonista sul palcoscenico politico nazionale. La sua esperienza amministrativa come sindaco di Catanzaro dal 1985 al 1987, poi il suo contributo come consigliere e assessore regionale in Calabria. Infine senatore della Repubblica, carica che ha onorato per due legislature dal 1987 al 1994. «Parlare di Angelo Donato – conclude Domenico Donato – significa evocare un’eredità di impegno civile, di passione politica e di amore incondizionato per la nostra terra».

Il ricordo di Fiorita

«Angelo Donato è stato un uomo delle istituzioni, un servitore della collettività, un cattolico impegnato e colto. Nel governo regionale, nel Senato della Repubblica e nel ruolo di sindaco del Capoluogo ha sempre tenuto alto questo profilo istituzionale che gli ha guadagnato prestigio e rispetto anche da parte degli avversari. Lo ricordo con commozione poiché ha condiviso con mio padre Franco un lungo percorso nella Democrazia Cristiana. Angelo Donato non ha mai portato rancore e mai ha concepito la politica come scontro e conflitto. Catanzaro, che lui amava smisuratamente pur non essendovi nato, si china rispettosamente davanti alla sua figura». Così il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato