Vibo Valentia, Antonino Casella è il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

la nomina

VIBO VALENTIA Vibo Valentia ha da oggi il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. Ad assumere la reggenza del comando è Antonino Casella che prende il posto di Nicola Corsaro, posto in quiescenza. Casella, dipendente del Ministero dell’Interno-Dipartimento dei vigili del fuoco dal 1990, ha prestato servizio, con la qualifica di ispettore antincendi, prima nel comando provinciale di Piacenza e poi in quello di Vibo Valentia. Sempre in Emilia Romagna ha ricoperto il ruolo di vice-comandante provinciale e poi di comandante provinciale reggente. E’ stato anche alla guida dei comandi di Messina, Vibo, Crotone e Pavia. Fino al 2022 è stato dirigente dell’ufficio macchinari e attrezzature nell’ambito della Direzione centrale risorse logistiche e strumentali di Roma. Promosso dirigente superiore, ha ricoperto l’incarico di dirigente dell’Ufficio soccorso pubblico (Cmr, servizio aib e prevenzione e sicurezza tecnica) presso la Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Calabria per passare poi a comandante di Reggio Calabria. Ha diretto squadre di intervento in occasione di incidenti di particolare rilevanza e calamità naturali (incidente ferroviario avvenuto in prossimità della stazione ferroviaria di Piacenza, emergenze alluvione del territorio piacentino e ligure, emergenza terremoto Umbria e Marche, emergenza Etna 2002, emergenza alluvione Giampilieri, Messina 2009, emergenza frana di Maierato nel 2010).