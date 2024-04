L’Oms: «La salute sia un diritto per tutti». Il 7 aprile è la Giornata mondiale

l’iniziativa

“La mia salute, un mio diritto”. È questo il tema scelto per la giornata mondiale della salute, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che si celebra il 7 aprile. Il tema di quest’anno ricorda l’importanza di “difendere il diritto di tutti, ovunque, ad avere accesso a servizi sanitari, istruzione e informazione di qualità, nonché ad acqua potabile sicura, aria pulita, buona alimentazione, condizioni lavorative e ambientali dignitose e libertà dalle discriminazioni”. L’Oms sottolinea che nel mondo, il diritto alla salute di milioni di persone è sempre più minacciato. “Le malattie e le calamità – scrive -incombono come cause di morte e disabilità. I conflitti devastano vite umane, causando morte, dolore e disagio psicologico. L’uso di combustibili fossili sta alimentando la crisi climatica e allo stesso tempo sta togliendo il diritto di respirare aria pulita, con l’inquinamento dell’aria interna ed esterna che miete una vita ogni 5 secondi”. Almeno 140 Paesi riconoscono la salute come diritto umano nella Costituzione, eppure troppi non stanno approvando e mettendo in pratica leggi per garantire un diritto maggiore di accedere ai servizi sanitari. Ciò è alla base del fatto che almeno 4,5 miliardi di persone – più della metà della popolazione mondiale – ancora nel 2021 non erano completamente coperte dai servizi sanitari essenziali. Diverse le iniziative in Italia per la giornata: dal 6 al 12 aprile l’Asst Papa Giovanni di Bergamo offre screening dell’Hpv e dell’epatite C, incontri informativi e postazioni di educazione alla salute nei Consultori, nelle Case di Comunità e al SerD. Al Policlinico di Milano sono in programma dal 9 all’11 aprile giornate di prevenzione dedicate alle vaccinazioni Hpv e ai Pap test. Mentre a Siena sono previsti screening gratuiti nelle farmacie comunali e consulenze odontoiatriche in piazza. (Ansa)