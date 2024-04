Crotone, tonfo in casa: un Brindisi disperato supera di misura i rossoblu (ma retrocede)

calcio serie c

CROTONE Il Brindisi espugna lo Scida, di misura. Nella trentacinquesima giornata del girone C di Serie C Now, penultima sfida in casa della regular season per i rossoblù, un Brindisi in condizioni di classifica disperate ha ottenuto i tre punti nel match – diretto dal signor Di Loreto di Terni – che vedeva sfidarsi i due tecnici Lamberto Zauli e Nicola Losacco. Al gol su rigore di Tumminello a inizio gara risponde prima Falbo a 10 minuti dall’intervallo (il terzino destro anticipa D’Alterio di testa, su una punizione proveniente dalla destra) poi Trotta a metà del secondo tempo: l’ex raccoglie una respinta di D’Alterio in un’azione iniziata con un fallo subito da Tribuzzi e proseguita con una sospetta posizione di fuorigioco di Guida. I pitagorici hanno di che recriminare. In classifica restano inchiodati a 48 punti, tre sotto il Latina e altrettanti sopra la coppia Sorrento-Foggia.

Coda movimentata nel girone meridionale: la Juve Stabia – prossima avversaria dei calabresi – nel posticipo affronta il Benevento (con un pareggio vespe in B), Messina in salvo dopo la vittoria con il Monterosi, il Catania scivola a Francavilla Fontana e grazie a questo risultato, proprio il Brindisi retrocede prima ancora di vincere (2-1) a Crotone. La Casertana passa a Foggia approfittando di un uomo in più, il Sorrento si conferma la bestia nera del Latina (due vittorie su due per i rossoneri) mentre il Monopoli espugna, nel finale, il campo del Giugliano. Il Taranto vince all’inglese sul Potenza, il Picerno batte al 95′ il Cerignola, l’Avellino, con un uomo in più, dilaga a Torre del Greco.

Tabellino

Crotone D’Alterio; Leo, Battistini, Bove, Giron; Tribuzzi (33’st Cantisani), Zanellato (1’st Felippe), Vitale (39’st Vinicius), Bruzzaniti (1’st D’Errico); Comi (1’st Kostadinov), Tumminello

A disposizione: Dini, Greco, Gigliotti, Papini, Rispoli, Crialese, Stronati

Allenatore: Zauli

Brindisi Saio; Falbo, Bonnin, Monti; Galazzini, Martorelli (16’st Labriola), Petrucci (40’st Vona), Pinto, Calderoni; Pagliuca (16’st Guida), Trotta (40’st Bagatti)

A disposizione: Antonino, Auro, Gorzelewski, Fiorentino, Vantaggiato, Speranza, Valenti, Spingola

Allenatore: Losacco

Arbitro: Di Loreto di Terni

Reti: 8’pt Tumminello (C) su rigore, 34’pt Falbo (B), 22’st Trotta (B)

Ammoniti: Falbo (B), Zanellato (C), Tribuzzi (C), Leo (C)

Spettatori: 3.984