Lite per schiamazzi degenera ad Isola, arrestato per tentato omicidio

Il fatto

ISOLA CAPO RIZZUTO Avrebbe aggredito un uomo ferendolo con un coltello. Per questo un 43enne titolare di un bar ad Isola Capo Rizzuto è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’aggressione sarebbe avvenuta dopo una lite scoppiata tra il 43enne e un residente nella zona dove è presente il bar. In particolare la vittima avrebbe lamentato schiamazzi e rumori provenienti dal locale di cui è titolare l’aggressore. Lamentele alle quali il 43enne avrebbe prima risposto con minacce ed insulti e poi con una vera e propria aggressione.

L’aggressore avrebbe atteso la sua vittima al suo rientro a casa, iniziando prima a minacciarlo per poi avvicinargli un coltello alla gola, che l’aggredito ha cercato di allontanare con una mano, per poi chiedere il soccorso dei carabinieri, provocando così il tentativo di fuga dell’aggressore.

I militari, giunti subito sul posto, hanno trovato l’aggredito ferito e rintracciato l’aggressore a breve distanza, con addosso le tracce di quanto compiuto poco prima. Per lui è scattato quindi l’arresto per tentato omicidio. (rds)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato