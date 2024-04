Orientagiovani, le imprese incontrano gli studenti a Cosenza

L’evento

COSENZA Orientare i giovani al mondo del lavoro e diffondere cultura d’impresa rappresentano ambiti di attività a cui Confindustria Cosenza dedica particolare attenzione ed energie da oltre 25 anni. L’edizione 2024 di “Orientagiovani”, che rappresenta un interessante momento di confronto tra giovani, rappresentanti delle istituzioni ed imprenditori, avrà per tema “Orientarsi nel cambiamento” e si svolgerà il prossimo venerdì 12 aprile al Cinema Citrigno in Cosenza, con inizio dei lavori alle ore 10.

Dopo i saluti del sindaco di Cosenza Franz Caruso, del vicepresidente di Confindustria Cosenza Rossella Sirianni e del vicepresidente dei Giovani Imprenditori Adriano Spina, interverrà il professore Francesco Valentini del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria. Testimonianze interessanti arriveranno dal cofondatore Retroscena Barbieri, Emilio Punzo e dal titolare de La Cremeria Vitaro, Alberto Vitaro. I lavori faranno registrare uno spazio dedicato ai risultati del progetto latuaideadimpresa a cura della responsabile Comunicazione ed Education di Confindustria Cosenza Monica Perri. Moderati dal direttore di Confindustria Cosenza Rosario Branda, i lavori della mattinata saranno conclusi dal provveditore agli studi della provincia di Cosenza, Loredana Giannicola.

Destinatari dell’attività sono gli studenti del triennio degli Istituti di scuola secondaria della provincia di Cosenza. «Questa manifestazione, così come le tante altre dedicate alla diffusione della cultura d’impresa – dichiara il presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante – vuole sottolineare i valori dell’impegno, della formazione continua, della responsabilità, della flessibilità e la necessità per le nuove generazioni di seguire percorsi formativi capaci di conciliare attitudini personali e attese del mercato».

Nei prossimi giorni l’Associazione degli Industria è impegnata anche in altre attività. Per mercoledì 10 aprile alle 15.30 ospiterà un seminario sulla sicurezza nei cantieri edili e per giovedì 11 aprile alle 16 un focus su “Ricerca, produzione e design, tra rigenerazione e innovazione in Calabria».

«L’aggiornamento ed i momenti di confronto sono sempre stati al centro della nostra azione. I profondi mutamenti che attraversano la società – conclude il presidente Perciaccante – interessano sempre da vicino i sistemi produttivi. Da qui la necessità di promuovere occasioni informative e formative anche per imprenditori e collaboratori».