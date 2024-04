Esplosione in una centrale idroelettrica, tre morti

la tragedia

ROMA Secondo la prefettura di Bologna sono 3 i morti a causa dell’esplosione che si è verificata oggi pomeriggio in una centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino Bolognese. Al momento si contano 3 feriti e 6 dispersi, quando sono ancora in corso i soccorsi da parte dei Vigili del fuoco che avrebbero difficoltà a entrare nella centrale a causa del fumo. Non è chiaro quanti operai ci fossero al momento dell’incendio che sarebbe scoppiato al piano -9, a circa 30 metri sotto il livello del lago.

Occhiuto: «tragedia immane»

«Morti, dispersi, feriti. L’incidente della centrale idroelettrica di Suviana, in provincia di Bologna, è una tragedia immane. Continua il dramma delle morti sul lavoro. Cordoglio ai familiari delle vittime, vicinanza alla comunità dell’Emilia Romagna e al presidente Bonaccini». Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.