Calciatori del Crotone presi a bastonate in spiaggia, indaga la Digos

CROTONE «Il periodo difficile che la squadra sta vivendo di cui siamo i primi ad essere rammaricati, non può mai essere una giustificazione per gesti del genere. La violenza non è mai la soluzione, nello sport come nella vita, e questo è un concetto che dobbiamo ribadire senza indugi, impegnandoci anzi a diffonderlo». A dirlo in una nota è il presidente dell’Fc Crotone Gianni Vrenna. Il patron si riferisce a un episodio di cronaca a dir poco grave e increscioso che avrebbe coinvolto 6 calciatori della squadra pitagorica, aggrediti ieri mattina insieme alle rispettive famiglie da una ventina di tifosi rossoblù, o pseudo tali, al momento ignoti, con alcuni bastoni raccolti sul posto. Si tratta di D’Ursi, Bruzzaniti, Leo, Dini, Giron e Stronati.

Secondo quanto emerso, infatti, i calciatori si trovavano su una spiaggia in località Scifo, insieme alle rispettive fidanzate, quando sono stati avvicinati dal gruppo di ultras rossoblù che li hanno prima minacciati, invitandoli a lasciare la spiaggia. Dopodiché, dalle parole si è passati all’aggressione fisica. A quanto pare i calciatori del Crotone avrebbero subito diverse contusioni a causa delle bastonate ricevute.

Un fatto gravissimo che arriva dopo l’ennesima sconfitta casalinga contro il Brindisi e al culmine di una stagione negativa per la formazione rossoblù che a inizio stagione sperava di poter puntare al ritorno in serie B. In queste ore la Digos della Questura di Crotone sta acquisendo elementi utili ad individuare gli aggressori ed ha comunque invitato le parti in causa a presentare denuncia. Oltre a non essersi fatti curare in ospedale, i calciatori coinvolti non si sono rivolti alle forze dell’ordine.

