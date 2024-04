M5s si chiama fuori dalla maggioranza in Puglia

la scelta

BARI Con l’uscita del M5s dalla maggioranza alla Regione Puglia annunciata oggi dal leader del M5S, Giuseppe Conte, la giunta regionale pugliese guidata da Michele Emiliano perde un solo assessore, Rosa Barane, titolare della delega al Welfare. Lascia l’incarico anche la consigliera Grazia Di Bari che non era assessora , ma aveva avuto dal presidente la delega alla Cultura. Secondo quanto annunciato da Conte, lascerà il suo incarico anche Cristian Casili che è vicepresidente del Consiglio regionale. Nelle elezioni regionali del 2020, i grillini entrarono in consiglio regionale con cinque consiglieri. Tra loro solo una, Antonella Laricchia, che era stata candidata presidente del M5S, si è opposta all’ingresso in maggioranza, restando da allora all’opposizione. Anche con il passaggio all’opposizione dei grillini, la maggioranza di centrosinistra alla Regione dovrebbe avere i numeri per continuare a governare.