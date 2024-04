A CHIARE LETTERE | Il Pd in montagna: una Conferenza per respirare finalmente aria buona? – VIDEO

IL FORMAT

LAMEZIA TERME La scelta del Pd della Calabria di tenere nella prossima settimana la prima Conferenza programmatica regionale a Soveria Mannelli, una delle aree interne più note della regione, è al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «La scelta – si evidenzia “A Chiare Lettere” – non ha mancato di suscitare qualche critica di chi ritiene il luogo prescelto scomodo e poco attrattivo. Invece forse si tratta di una scelta giusta, perché dà l’idea di un Pd calabrese che finalmente vuole respirare aria buona e pulita e vuole togliersi quella patina borghese che finora l’ha portata a chiudersi in conventicole e in hotel nelle aree urbane. Che sia l’inizio di un vero cambiamento del Pd calabrese, finalmente libero dai capibastone?».

